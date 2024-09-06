Fenerbahçe'de mutlu son: Medina

SPORX ÖZEL: Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Cristian Medina transferinde mutlu sona ulaştı.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors'a bonuslar dahil 15 milyon dolar verecek. Boca Juniors, Medina'nın sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. Sarı-lacivertliler, Medina'nın transferinden dolayı Boca Juniors'ın Arjantin'e ödeyeceği yüzde 20'lik dilimi de ödeyecek.
AÇIKLAMA İÇİN GERİ SAYIM
Medina ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak Fenerbahçe, Arjantinli futbolcunun resmi transfer duyurusunu bir iki gün içerisinde yapacak.
TRANSFERDE MOURINHO ETKİSİ
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Medina konusundaki ısrarı 22 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli bir faktör oldu.
BOCA JUNIORS PERFORMANSI
2020 yılından bu yana Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arjantin temsilcisinde çıktığı 155 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors'a bonuslar dahil 15 milyon dolar verecek. Boca Juniors, Medina'nın sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. Sarı-lacivertliler, Medina'nın transferinden dolayı Boca Juniors'ın Arjantin'e ödeyeceği yüzde 20'lik dilimi de ödeyecek.
AÇIKLAMA İÇİN GERİ SAYIM
Medina ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak Fenerbahçe, Arjantinli futbolcunun resmi transfer duyurusunu bir iki gün içerisinde yapacak.
TRANSFERDE MOURINHO ETKİSİ
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Medina konusundaki ısrarı 22 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli bir faktör oldu.
BOCA JUNIORS PERFORMANSI
2020 yılından bu yana Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arjantin temsilcisinde çıktığı 155 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.