Fenerbahçe'de Mert Hakan, DJ gibi!

Fenerbahçe'de son maça kaptan olarak çıkan Mert Hakan Yandaş, takım otobüsünde tıpkı bir DJ gibi Fenerbahçe marşları ve tezahüratlerı çalarak arkadaşlarını motive etti. Futbolcular marşları söylerken Antwerp sokaklarında takım otobüsünün camına vura vura tempo tuttular.Fenerbahçe'de Gustavo ve Altay'ın yokluğunda kaptanlık pazubandını takan Mert Hakan Yandaş, Antwerp karşısında performansıyla göz doldurdu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, harika bir gol ve bir de asist yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu.