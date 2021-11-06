Fenerbahçe'de Mert Hakan, DJ gibi!

Fenerbahçe'de Antwerp maçına kaptan olarak çıkan Mert Hakan Yandaş, takım otobüsünde Fenerbahçe marşları ve tezahüratlerı çalarak arkadaşlarını motive etti.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Mert Hakan, DJ gibi!
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06 Kasım 2021 13:50
Mert Hakan
Mert Hakan
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de son maça kaptan olarak çıkan Mert Hakan Yandaş, takım otobüsünde tıpkı bir DJ gibi Fenerbahçe marşları ve tezahüratlerı çalarak arkadaşlarını motive etti. Futbolcular marşları söylerken Antwerp sokaklarında takım otobüsünün camına vura vura tempo tuttular.

Pazubandı taktı, şovunu yaptı!

Fenerbahçe'de Gustavo ve Altay'ın yokluğunda kaptanlık pazubandını takan Mert Hakan Yandaş, Antwerp karşısında performansıyla göz doldurdu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, harika bir gol ve bir de asist yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu. 

 

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