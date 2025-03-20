Fenerbahçe'de Maximin pişmanlığı!

Fenerbahçe yönetimi, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint Maximin için büyük pişmanlık yaşadı.



Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho ile sıkıntı yaşadığı için kadro dışı bırakma kararı aldığı Maximin'in ara transfer döneminde Napoli'ye gidişine engel olunması pişmanlık yarattı.



NE OLMUŞTU?



İtalyan ekibinin kiralık olarak istediği Maximin için para talep eden sarı-lacivertliler sürecin uzamasına sebep olmuş ve daha sonra da transfer dönemi kapanmış ve evraklar yetişmemişti.



PERFORMANSI



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta süre alan Maximin, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.



