Fenerbahçe'de Maximin pişmanlığı!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Napoli'ye gitmesi engellenen Allan Saint Maximin konusunda büyük pişmanlık yaşıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Maximin pişmanlığı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mart 2025 09:51
Son güncelleme 20 Mart 2025 10:23

Fenerbahçe yönetimi, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint Maximin için büyük pişmanlık yaşadı.

Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho ile sıkıntı yaşadığı için kadro dışı bırakma kararı aldığı Maximin'in ara transfer döneminde Napoli'ye gidişine engel olunması pişmanlık yarattı.

NE OLMUŞTU?

İtalyan ekibinin kiralık olarak istediği Maximin için para talep eden sarı-lacivertliler sürecin uzamasına sebep olmuş ve daha sonra da transfer dönemi kapanmış ve evraklar yetişmemişti.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta süre alan Maximin, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. 

 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery