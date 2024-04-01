Fenerbahçe'de Luan Peres ile ayrılık kararı

Fenerbahçe'de yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından beklentilerin altında kalan Brezilyalı savunmacı Luan Peres'le yollar ayrılıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Luan Peres ile ayrılık kararı
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01 Nisan 2024 11:53
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim, lige verilen arada gözünü transfer çalışmalarına çevirmişti. Kurmaylar yeni sezonda hem gelecek hem de gidecek isimlerle ilgili çalışma başlatmıştı.

Bu doğrultuda Kanarya'da birçok oyuncu hakkında önemli karar alındı. Fenerbahçe'de sezonun bitmesinin ardından gündem yaratacak ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Sarı lacivertlilerde yeni sezonda takımda yer almayacak ilk oyuncu ise belli oldu.

LUAN PERES İLE AYRILIK

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Marsilya'dan 5 milyon 230 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luan Peres ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Beklentilerin uzağında kalıp bir de sakatlık yaşayan 29 yaşındaki stoperle sezon sonunda yollar ayrılıyor.

BREZİLYA'DAN TALİPLERİ VAR

Brezilya'dan talipleri olan Sambacı futbolcuya bonservisinin verileceği öğrenildi. Luan Peres'in Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyordu. 

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