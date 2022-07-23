Fenerbahçe'de, Kiev maçına yoğun ilgi

Fenerbahçe taraftarları, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş maçına büyük ilgi gösteriyor.
Sezon öncesi satışa sunulan tüm kombine biletleri tüketen Sarı-lacivertli taraftarlar, Dinamo Kiev maçı öncesi sabah 11:00'da divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelerine satışa sunulan biletleri 1 dakika 53 saniye içerisinde tüketti.
GENEL SATIŞ PAZARTESİ GÜNÜ
Karşılaşmaya dair kalan biletler, 24 Temmuz Pazar günü 11:00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine, 25 Temmuz Pazartesi günü ise genel satışa sunulacak.
Fenerbahçe - Dinamo Kiev mücadelesi 26 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Sezon öncesi satışa sunulan tüm kombine biletleri tüketen Sarı-lacivertli taraftarlar, Dinamo Kiev maçı öncesi sabah 11:00'da divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelerine satışa sunulan biletleri 1 dakika 53 saniye içerisinde tüketti.
GENEL SATIŞ PAZARTESİ GÜNÜ
Karşılaşmaya dair kalan biletler, 24 Temmuz Pazar günü 11:00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine, 25 Temmuz Pazartesi günü ise genel satışa sunulacak.
Fenerbahçe - Dinamo Kiev mücadelesi 26 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
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