Fenerbahçe'de, Kiev maçına yoğun ilgi

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında evinde Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de, Kiev maçına yoğun ilgi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2022 13:20
Fenerbahçe taraftarları, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş maçına büyük ilgi gösteriyor.

Sezon öncesi satışa sunulan tüm kombine biletleri tüketen Sarı-lacivertli taraftarlar, Dinamo Kiev maçı öncesi sabah 11:00'da divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelerine satışa sunulan biletleri 1 dakika 53 saniye içerisinde tüketti.

GENEL SATIŞ PAZARTESİ GÜNÜ

Karşılaşmaya dair kalan biletler, 24 Temmuz Pazar günü 11:00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine, 25 Temmuz Pazartesi günü ise genel satışa sunulacak.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev mücadelesi 26 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ