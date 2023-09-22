Fenerbahçe'de kasaya 14.5 milyon lira sıcak para

UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup ederken kasasını doldurdu.
Sarı-lacivertliler, sadece 3 puanı hanesine yazdırmazken, kasasına da 500 bin Euro sıcak para girişi yaptı.
UEFA, Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların aldığı galibiyete 500 bin Euro (yaklaşık 14 milyon 500 bin TL), beraberliğe ise 166 bin Euro (yaklaşık 4 milyon 800 bin TL) veriyor.
Sarı-lacivertliler, sadece 3 puanı hanesine yazdırmazken, kasasına da 500 bin Euro sıcak para girişi yaptı.
UEFA, Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların aldığı galibiyete 500 bin Euro (yaklaşık 14 milyon 500 bin TL), beraberliğe ise 166 bin Euro (yaklaşık 4 milyon 800 bin TL) veriyor.