Fenerbahçe'de kanat bolluğu!

Fenerbahçe'de Filip Kostic hamlesiyle beraber kanatlar daha da güçlendi.
Teknik Direktör Jose Mourinho, sezon başından itibaren sağ kanatta Dusan Tadic ve sol kanatta Allan Saint-Maximin'i görevlendirdi.
SEÇENEKLER ARTTI
Kostic transferiyle beraber hem savunma beki hem de hücum kanatları alternatif kazanmış oldu.
İRFAN CAN KAHVECİ DE BÜYÜK KOZ
Aynı zamanda İrfan Can Kahveci de Jose Mourinho'nun en önemli kanat kozlarından biri olarak göze çarpıyor.
OĞUZ AYDIN JOKER GİBİ
Sarı-lacivertli takımda aynı zamanda sezon başında transfer ettiği genç yıldız Oğuz Aydın da joker gibi görülüyor. Oğuz Aydın hem sol kanat hem de sağ kanat için alternatif olduğu aktarılıyor.
RAKİBE VE MAÇIN ÖNEMİNE GÖRE DEĞİŞECEK
Zaman zaman 3'lü savunmaya da dönecek olan Mourinho'nun Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde gibi isimleri de değerlendireceği belirtiliyor. Hücumda kanatlardaki etkinliğin rakibe ve maçın önemine göre değişeceği bildirildi.
Teknik Direktör Jose Mourinho, sezon başından itibaren sağ kanatta Dusan Tadic ve sol kanatta Allan Saint-Maximin'i görevlendirdi.
SEÇENEKLER ARTTI
Kostic transferiyle beraber hem savunma beki hem de hücum kanatları alternatif kazanmış oldu.
İRFAN CAN KAHVECİ DE BÜYÜK KOZ
Aynı zamanda İrfan Can Kahveci de Jose Mourinho'nun en önemli kanat kozlarından biri olarak göze çarpıyor.
OĞUZ AYDIN JOKER GİBİ
Sarı-lacivertli takımda aynı zamanda sezon başında transfer ettiği genç yıldız Oğuz Aydın da joker gibi görülüyor. Oğuz Aydın hem sol kanat hem de sağ kanat için alternatif olduğu aktarılıyor.
RAKİBE VE MAÇIN ÖNEMİNE GÖRE DEĞİŞECEK
Zaman zaman 3'lü savunmaya da dönecek olan Mourinho'nun Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde gibi isimleri de değerlendireceği belirtiliyor. Hücumda kanatlardaki etkinliğin rakibe ve maçın önemine göre değişeceği bildirildi.