Fenerbahçe'de kanat bolluğu!

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'i sağ kanatta kullanan Jose Mourinho, sol kanatta ise Allan Saint-Maximin'in yanına Filip Kostic'i ekledi. İrfan Can Kahveci de başarılı hocanın en güçlü alternatifi olarak dikkat çekti.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de kanat bolluğu!
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12 Eylül 2024 11:50
Son güncelleme 12 Eylül 2024 11:52
Fenerbahçe'de Filip Kostic hamlesiyle beraber kanatlar daha da güçlendi.

Teknik Direktör Jose Mourinho, sezon başından itibaren sağ kanatta Dusan Tadic ve sol kanatta Allan Saint-Maximin'i görevlendirdi.

SEÇENEKLER ARTTI

Kostic transferiyle beraber hem savunma beki hem de hücum kanatları alternatif kazanmış oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ DE BÜYÜK KOZ

Aynı zamanda İrfan Can Kahveci de Jose Mourinho'nun en önemli kanat kozlarından biri olarak göze çarpıyor.



OĞUZ AYDIN JOKER GİBİ

Sarı-lacivertli takımda aynı zamanda sezon başında transfer ettiği genç yıldız Oğuz Aydın da joker gibi görülüyor. Oğuz Aydın hem sol kanat hem de sağ kanat için alternatif olduğu aktarılıyor.

RAKİBE VE MAÇIN ÖNEMİNE GÖRE DEĞİŞECEK

Zaman zaman 3'lü savunmaya da dönecek olan Mourinho'nun Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde gibi isimleri de değerlendireceği belirtiliyor. Hücumda kanatlardaki etkinliğin rakibe ve maçın önemine göre değişeceği bildirildi. 

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