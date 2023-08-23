Süper Lig'de ilk iki haftada puan kaybetmeyen tek takım olarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de kaleci devrimi yaşanıyor. Dinamo Zagreb forması giyen ve haziran ayında el sıkışılan Dominik Livakovic, bugün İstanbul'da olacak. 28 yaşındaki file bekçisinin kulübüyle 9+1 milyon Euro'ya anlaşan sarı-lacivertliler, oyuncuya 4 +1 yıllık imza attıracak.
6+1 MİLYON EURO BONSERVİS GELECEK
Öte yandan Altay Bayındır ile de yollar ayrılacak. Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki kaleci, salı günü Manchester United için sağlık kontrolünden geçti. İngiliz devi, bu transfer karşılığında sarı-lacivertlilere 6 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonus ödeyecek. Böylece kale, Livakovic'in olacak. Hırvat file bekçisi, Kameni'nin ardından 2017-18 sonrası Fenerbahçe'de ter döken ilk yabancı kaleci olacak.
TWENTE MAÇINDA SAHNE İRFAN CAN'IN
Fenerbahçe'nin Twente ile perşembe günü Konferans Ligi'nde oynayacağı play-off maçında ise kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak. İrfan Can, Molde ve Samsun karşılaşmalarında görev yapmış ve ikisinde de gol yememişti.
6+1 MİLYON EURO BONSERVİS GELECEK
Öte yandan Altay Bayındır ile de yollar ayrılacak. Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki kaleci, salı günü Manchester United için sağlık kontrolünden geçti. İngiliz devi, bu transfer karşılığında sarı-lacivertlilere 6 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonus ödeyecek. Böylece kale, Livakovic'in olacak. Hırvat file bekçisi, Kameni'nin ardından 2017-18 sonrası Fenerbahçe'de ter döken ilk yabancı kaleci olacak.
TWENTE MAÇINDA SAHNE İRFAN CAN'IN
Fenerbahçe'nin Twente ile perşembe günü Konferans Ligi'nde oynayacağı play-off maçında ise kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak. İrfan Can, Molde ve Samsun karşılaşmalarında görev yapmış ve ikisinde de gol yememişti.