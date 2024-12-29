Fenerbahçe'yi, yeni yılın ilk ayında zorlu bir maç takvimi bekliyor olacak.
Sarı-Lacivertliler, ocak ayındaki maratona 5 Ocak'ta Ülker Stadı'ndaki Hatayspor maçı ile başlayacak. Bu süreçte Jose Mourinho'nun öğrencilerinin, henüz katılıp katılmayacağı belli olmayan Türkiye Kupası grup aşaması ilk maçı da olacak.
Fenerbahçe bu süreçteki 8 karşılaşmaya, 3 kulvarda birden yoluna devam etmek adına çıkacak. Ligde kaybedilecek her puan, lider Galatasaray ile 8 puanlık farkın daha da açılmasına yol açacak.
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Avrupa Ligi'nde ise kalan 2 mücadelede hedef, Kupa 2'ye play-off'tan devam etmek için ilk 24 takım arasına girmek olacak. Daha önce Türkiye Kupası'nda yer almak istemediğini TFF yönetimine bildiren Sarı-Lacivertli ekibin, bu konudaki fikrini değiştirip, değiştirmeyeceği ise önümüzdeki günlerde yönetim kurulunda alacağı karar sonrası belli olacak.
Fenerbahçe'de kader ayı ocak!
Fenerbahçe'nin ocak ayında oynayacağı maçlar sarı-lacivertlilerin üç kulvardaki kaderini belirleyecek.
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29 Aralık 2024 11:11
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