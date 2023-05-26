Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus birçok kararından vazgeçmek zorunda kaldı.
Dünya Kupası öncesi sistemi kusursuza yakın uygulayan sarı-lacivertliler, ligde ve Avrupa'da liderdi. Ancak devamında rakipler tarafından sistemin çözülmesi, takımdaki sakatlıklar, Jesus'un işlemeyen sistemdeki ısrarı ve yanlış oyuncu tercihleri takımın yarışta geri düşmesine sebep oldu.
O dönem yapılan sistem eleştirilerine rağmen Portekizli teknik adam aynı düzende devam etti. Arda Güler ve Zajc gibi isimler uzun süre sisteme uymadıkları için oynatılmadı.
SKORU KORUMA MODU
Hatalarına rağmen Altay Bayındır kalede sürekli oynadı. İrfan Can Eğribayat süre alamadı. Jesus bu ve bunun gibi pekçok konuda ısrar ermesine rağmen istediği neticeyi alamadı. Son dönemde ise bu tarzını değiştirdi, skoru koruma moduna geçti.
Takım skor avantajını aldıktan sonra eskisi gibi tamamen önde değil daha kontrollü hücum ediyor. İrfan Can Eğribayat, Altay'dan daha iyi bir performans sergiliyor. Arda takımın en önemli oyuncusu konumuna yükseldi. Zajc da her oynadığında önemli katkılar sağlıyor.
KUPADA FAYDASI GÖRÜLDÜ
Jorge Jesus'un ısrarı ve zamanında alınmayan kararlar sebebiyle sarı-lacivertliler lig yarışından büyük ölçüde koptu. O dönem eleyebileyeceği durumda olan Sevilla'ya Avrupa Ligi son 16 turunda elendi. Kupada ise iş işten geçmedi. Tecrübeli çalıştırıcı ısrarlarından vazgeçince bu durumun faydası yarı final eşleşmesinde görüldü.
Takım, Sivasspor gibi önemli bir rakibini gol yemeden eledi, Kadıköy'de 3-0 yendi. Ligde de son Trabzonspor maçında alınan 3-1'lik galibiyette yine bu ısrardan vazgeçilmenin meyveleri toplandı.
AY-YILDIZ MOTİVASYONU
Ziraat Türkiye Kupasında Sivasspor'u 3-0 yenerek finale yükselen Fenerbahçe kupaya özel olarak önem veriyor. Ligde şampiyonluk yaşayan ve kupayı kazanan takımlara bir sonraki sezon formalarında ay yıldız taşıma hakkı veriliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de ayrı bir heyecan başladı.
Sarı-lacivertliler, Cumhuriyetimizin 100. yılında giyecekleri 5 yıldızlı formalarda Türk Bayrağının da olmasına büyük önem veriyor. Kupa finalinde şampiyon olup formaya ay-yıldızımızı eklemek isteyen sarı-lacivertliler bu hedefe odaklandı.
Sarı-lacivertliler ligde kalan maçlarda ve kupa finalinde benzer şekilde sahada olacak. Savunmada daha güvenli bir oyun anlayışı ile kupayı kazanma ve lig yarışına ortak olma hedefi söz konusu. Jorge Jesus kalan 3 resmi maçta bu yöntemi uygulayacak.
Dünya Kupası öncesi sistemi kusursuza yakın uygulayan sarı-lacivertliler, ligde ve Avrupa'da liderdi. Ancak devamında rakipler tarafından sistemin çözülmesi, takımdaki sakatlıklar, Jesus'un işlemeyen sistemdeki ısrarı ve yanlış oyuncu tercihleri takımın yarışta geri düşmesine sebep oldu.
O dönem yapılan sistem eleştirilerine rağmen Portekizli teknik adam aynı düzende devam etti. Arda Güler ve Zajc gibi isimler uzun süre sisteme uymadıkları için oynatılmadı.
SKORU KORUMA MODU
Hatalarına rağmen Altay Bayındır kalede sürekli oynadı. İrfan Can Eğribayat süre alamadı. Jesus bu ve bunun gibi pekçok konuda ısrar ermesine rağmen istediği neticeyi alamadı. Son dönemde ise bu tarzını değiştirdi, skoru koruma moduna geçti.
Takım skor avantajını aldıktan sonra eskisi gibi tamamen önde değil daha kontrollü hücum ediyor. İrfan Can Eğribayat, Altay'dan daha iyi bir performans sergiliyor. Arda takımın en önemli oyuncusu konumuna yükseldi. Zajc da her oynadığında önemli katkılar sağlıyor.
KUPADA FAYDASI GÖRÜLDÜ
Jorge Jesus'un ısrarı ve zamanında alınmayan kararlar sebebiyle sarı-lacivertliler lig yarışından büyük ölçüde koptu. O dönem eleyebileyeceği durumda olan Sevilla'ya Avrupa Ligi son 16 turunda elendi. Kupada ise iş işten geçmedi. Tecrübeli çalıştırıcı ısrarlarından vazgeçince bu durumun faydası yarı final eşleşmesinde görüldü.
Takım, Sivasspor gibi önemli bir rakibini gol yemeden eledi, Kadıköy'de 3-0 yendi. Ligde de son Trabzonspor maçında alınan 3-1'lik galibiyette yine bu ısrardan vazgeçilmenin meyveleri toplandı.
AY-YILDIZ MOTİVASYONU
Ziraat Türkiye Kupasında Sivasspor'u 3-0 yenerek finale yükselen Fenerbahçe kupaya özel olarak önem veriyor. Ligde şampiyonluk yaşayan ve kupayı kazanan takımlara bir sonraki sezon formalarında ay yıldız taşıma hakkı veriliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de ayrı bir heyecan başladı.
Sarı-lacivertliler, Cumhuriyetimizin 100. yılında giyecekleri 5 yıldızlı formalarda Türk Bayrağının da olmasına büyük önem veriyor. Kupa finalinde şampiyon olup formaya ay-yıldızımızı eklemek isteyen sarı-lacivertliler bu hedefe odaklandı.
Sarı-lacivertliler ligde kalan maçlarda ve kupa finalinde benzer şekilde sahada olacak. Savunmada daha güvenli bir oyun anlayışı ile kupayı kazanma ve lig yarışına ortak olma hedefi söz konusu. Jorge Jesus kalan 3 resmi maçta bu yöntemi uygulayacak.