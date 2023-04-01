Fenerbahçe'de Joao de Deus güven veriyor

Süper Lig'de zirve yolunda önemli bir viraj olan Beşiktaş derbisine hazırlanan Fenerbahçe'de keyifler yerinde. Kadıköy'de taraftarlarının önünde bu sezonki ilk derbi galibiyetini almak isteyen sarı-lacivertliler, tamamen 3 puana odaklandı.Her ne kadar Jorge Jesus'un cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak olması canları sıksa da yardımcı antrenör Joao de Deus'un tecrübesine de güven duyuluyor. Aynı zamanda Portekizli antrenörün futbolcularla olan yakın ilişkisi ve başarılı iletişimi derbi öncesi telaş yapılmamasını sağlıyor.Takımdaki tüm futbolcular Joao de Deus'u hem çok seviyor hem de sezon başından bu yana geliştirdikleri iyi bir iletişimleri var. Zaten takımla Jorge Jesus arasında da çoğu zaman köprüyü kuran isim olan Deus, oyuncular İngilizce ve Türkçe iletişim kurabiliyor. Jorge Jesus'un taktik disiplini ve çalışmalarını da yakından tanıyan 46 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş derbisinde önemli bir görev üstlenecek.