Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi!

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Jhon Duran ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Sakatlığın ardından tedavisi için İspanya'ya giden ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geri dönen Kolombiyalı futbolcu, salon çalışmalarına başladı.
21 yaşındaki genç golcünün kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlaması planlanıyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 6 maçta süre bulan Jhon Duran, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
