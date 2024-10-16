Fenerbahçe'de İrfan Can paniği!

Fenerbahçe'de geçen sezon hem gol hem de asist olarak çift haneli rakamlara ulaşan İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho yönetimindeki takımda 11'e girmekte zorlanıyor.
Bu sezon 11 resmi maçta 416 dakika süre alan futbolcu, sadece ligdeki Adana Demirspor karşılaşmasında 90 dakika sahada kalabildi.
F.BAHÇE, PARA KAZANMADAN KAYBETMEK İSTEMİYOR
31 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye 4.5 yıllık imza atan 29 yaşındaki oyuncu, EURO 2024 sonrası gelen teklifleri kabul etmemişti. Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek İrfan'ı Başakşehir'den 7 milyon Euro'ya alan sarı-lacivertli yönetim, futbolcuyu para kazanmadan kaybetmek istemiyor.
YÖNETİM, ALARMA GEÇTİ
Yeni sözleşme için birkaç kez görüşülmesine rağmen hâlâ resmi imza aşamasına gelinmemesi, yönetimi alarma geçirdi. Futbolcunun Karadağ ve İzlanda maçlarında milli forma ile ortaya koyduğu performans da bu durumda etkili oldu.
JOSE MOURINHO DA RAHATSIZLIĞIN FARKINDA
İki maçın da kilidini açan Kahveci'nin takımda daha çok süre alması bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho da bu rahatsızlığın farkında. Portekizli çalıştırıcı sadece İrfan Can değil, Cengiz Ünder'i de kazanmak ve daha fazla süre verebilmek için yeni planlar üzerinde çalışıyor. Hoca, Türkiye Kupası'nın da başlamasıyla tüm oyuncularına forma verme şansını yakalayacak.
KARİYERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR
- Geçen sezon 46 resmi maçta hem gol (18) hem de asistte (12) çift haneyi gördü.
- Fenerbahçe ile çıktığı 140 karşılaşmada 30 gol-28 asist üretti.
- A Milli Takım formasını 2018'den bu yana giyen İrfan 37 maçta 4 gol attı.
- Başakşehir'le 2019-20'de Süper Lig, F.Bahçe'de 2022-23'te Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
- Gençlerbirliği altyapısında başlayan futbol hayatında, Hacettepe, G.Birliği, Başakşehir ve F.Bahçe formaları giydi.
- 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
Bu sezon 11 resmi maçta 416 dakika süre alan futbolcu, sadece ligdeki Adana Demirspor karşılaşmasında 90 dakika sahada kalabildi.
F.BAHÇE, PARA KAZANMADAN KAYBETMEK İSTEMİYOR
31 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye 4.5 yıllık imza atan 29 yaşındaki oyuncu, EURO 2024 sonrası gelen teklifleri kabul etmemişti. Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek İrfan'ı Başakşehir'den 7 milyon Euro'ya alan sarı-lacivertli yönetim, futbolcuyu para kazanmadan kaybetmek istemiyor.
YÖNETİM, ALARMA GEÇTİ
Yeni sözleşme için birkaç kez görüşülmesine rağmen hâlâ resmi imza aşamasına gelinmemesi, yönetimi alarma geçirdi. Futbolcunun Karadağ ve İzlanda maçlarında milli forma ile ortaya koyduğu performans da bu durumda etkili oldu.
JOSE MOURINHO DA RAHATSIZLIĞIN FARKINDA
İki maçın da kilidini açan Kahveci'nin takımda daha çok süre alması bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho da bu rahatsızlığın farkında. Portekizli çalıştırıcı sadece İrfan Can değil, Cengiz Ünder'i de kazanmak ve daha fazla süre verebilmek için yeni planlar üzerinde çalışıyor. Hoca, Türkiye Kupası'nın da başlamasıyla tüm oyuncularına forma verme şansını yakalayacak.
KARİYERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR
- Geçen sezon 46 resmi maçta hem gol (18) hem de asistte (12) çift haneyi gördü.
- Fenerbahçe ile çıktığı 140 karşılaşmada 30 gol-28 asist üretti.
- A Milli Takım formasını 2018'den bu yana giyen İrfan 37 maçta 4 gol attı.
- Başakşehir'le 2019-20'de Süper Lig, F.Bahçe'de 2022-23'te Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
- Gençlerbirliği altyapısında başlayan futbol hayatında, Hacettepe, G.Birliği, Başakşehir ve F.Bahçe formaları giydi.
- 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.