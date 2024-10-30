Çok bilinmeyenli bir denkleme dönen İrfan Can Kahveci'nin durumu çözüme kavuşuyor.
Oyuncunun menajeriyle yaz transfer döneminde sözleşme uzatmak için görüşen ancak sonrasında resmi adım atmayan Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz hafta yeniden irtibata geçti.
3 YILLIK KONTRAT
Yapılan görüşmeler sonrasında büyük oranda anlaşma sağlandı. Tecrübeli futbolcu, aralık ayında sarı-lacivertlilerle 3 yıllık yeni kontrata imza atacak.
60 MİLYON TL
29 yaşındaki oyuncunun 20 milyon TL olan maaşı da senelik 60 milyon TL olarak güncellenecek. Fenerbahçe böylece İrfan Can Kahveci'nin devre arasında istediği kulüple anlaşmasının da önüne geçmiş olacak.
PERFORMANSI
31 Ocak 2021'de Başakşehir'den 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen İrfan Can, sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 143 maça çıktı ve 30 gol, 28 asistlik performans ortaya koydu.
3 TANE TALİBİ VAR
Fransa ve İspanya'dan İrfan Can'ı takip eden kulüpler var. La Liga ekipleri Villarreal ile Sevilla, Fransa'dan da Lens, 29 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından izliyor. İrfan da Avrupa'yı istiyordu.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci çıkmazı çözülüyor
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Yıllık maaşı 60 milyon TL olarak güncellenecek oyuncuya Fransa ve İspanya'dan ilgi sürüyor.
Son güncelleme 30 Ekim 2024 09:10
Çok bilinmeyenli bir denkleme dönen İrfan Can Kahveci'nin durumu çözüme kavuşuyor.
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