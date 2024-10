Çok bilinmeyenli bir denkleme dönen İrfan Can Kahveci'nin durumu çözüme kavuşuyor.



Oyuncunun menajeriyle yaz transfer döneminde sözleşme uzatmak için görüşen ancak sonrasında resmi adım atmayan Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz hafta yeniden irtibata geçti.



3 YILLIK KONTRAT



Yapılan görüşmeler sonrasında büyük oranda anlaşma sağlandı. Tecrübeli futbolcu, aralık ayında sarı-lacivertlilerle 3 yıllık yeni kontrata imza atacak.



60 MİLYON TL



29 yaşındaki oyuncunun 20 milyon TL olan maaşı da senelik 60 milyon TL olarak güncellenecek. Fenerbahçe böylece İrfan Can Kahveci'nin devre arasında istediği kulüple anlaşmasının da önüne geçmiş olacak.



PERFORMANSI



31 Ocak 2021'de Başakşehir'den 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen İrfan Can, sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 143 maça çıktı ve 30 gol, 28 asistlik performans ortaya koydu.



3 TANE TALİBİ VAR



Fransa ve İspanya'dan İrfan Can'ı takip eden kulüpler var. La Liga ekipleri Villarreal ile Sevilla, Fransa'dan da Lens, 29 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından izliyor. İrfan da Avrupa'yı istiyordu.