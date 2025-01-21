Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat güven verdi

Fenerbahçe'de kaleci Dominik Livakovic'in sakatlığında kaleyi teslim alan İrfan Can Eğribayat, performansıyla alkış topluyor.
Kurtarış yüzdesi ve topu oyuna sokmadaki başarısıyla Mourinho'dan tam not alan İrfan Can, "Fırsat geldiğinde elimden gelenin en iyisini yapıyorum" derken kendine güvenini vurguladı.
Jose Mourinho'nun İrfan Can'a daha fazla şans vermesi bekleniyor.
Kurtarış yüzdesi ve topu oyuna sokmadaki başarısıyla Mourinho'dan tam not alan İrfan Can, "Fırsat geldiğinde elimden gelenin en iyisini yapıyorum" derken kendine güvenini vurguladı.
Jose Mourinho'nun İrfan Can'a daha fazla şans vermesi bekleniyor.