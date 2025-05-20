19 Mayıs
Boluspor-Bandırmaspor
1-4
19 Mayıs
Brighton-Liverpool
3-2
19 Mayıs
Lokomotiv Moscow-CSKA Moskova
2-2
19 Mayıs
Cordoba-CD Mirandes
1-2
19 Mayıs
Broendby IF-FC Midtjylland
1-2

Fenerbahçe'de iki kritik zirve!

Fenerbahçe'de kritik haftalar yaşanıyor. Ali Koç'un bu hafta Fenerbahçe Teknik Direktörü ve Aziz Yıldırım ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

calendar 20 Mayıs 2025 09:07 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 09:12
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de iki kritik zirve!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sezonun son iki haftasına belirsizlik ve gerginlik içinde giren Fenerbahçe'de, camia gözünü Başkan Ali Koç'un bu hafta gerçekleştirmesi beklenen iki kritik görüşmeye çevirdi.

Muhalefetin başlattığı imza kampanyasıyla ortam daha da hareketlenirken, yapılacak temasların kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

TIKLA, 750 TL'YE VARAN BONUSLA TUTTUR'DA OYNA



ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM GÖRÜŞMESİ

TRT Spor'a yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'la bir araya geleceğini söyleyen Ali Koç'un bu görüşmeyi önümüzdeki günlerde gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmede, Yıldırım'ın bazı konularda Koç'a fikir ve önerilerde bulunacağı konuşuluyor.

MOURİNHO İLE KRİTİK BULUŞMA

Öte yandan Ali Koç'un bu hafta dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile de bir görüşme yapması planlanıyor. Bu toplantıda, Mourinho'nun takımın başında kalıp kalmayacağı ve gelecek sezonun transfer planlaması gibi konuların detaylı şekilde ele alınacağı tahmin ediliyor. 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.