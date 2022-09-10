Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu nerede görev verilirse orada oynuyor.



Geçen sezonu sol bekte tamamlayan süratli oyuncuyu teknik direktör Jorge Jesus daha önce kullanmayı tercih ediyor.



Genç futbolcu, Dinamo Kiev'e karşı 3'lü savunmanın sağında görev aldı. Ukrayna ekibi fazla çıkmadığı için bindirmeleriyle hücumda ciddi manada katkı sağladı. Karşılaşma sonunda hem tribünlerden hem de Jorge Jesus'tan övgüyü kaptı. Ferdi'nin keyfi yerinde.



