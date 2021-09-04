Fenerbahçe'de hedef kanat transferi

Fenerbahçe, UEFA'ya kadroyu bildirdi ama transfer henüz bitmedi. Şimdi hedef sağ ve sol kanada takviye yapmak. Her iki bölge için de ikişer alternatif belirlendiği öğrenildi. Sağ bek transferinde Fabricio Bustos için Independiente ile kıran kırana pazarlıklar sürüyor. Sol kanat için ise Montpellier'nin başarılı oyuncusu Nicolas Cozza adı gündeme geldi.



Favori Fabricio Bustos alternatif Marius Wolf



Dün, "En az bir, yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için çalışmalarımız sürüyor" açıklaması yapan Fenerbahçe , Fabricio Bustos'u UEFA listesine yetiştirmek için çok çabaladı ancak başarılı olamadı. Sarı- Lacivertliler buna rağmen Arjantinli futbolcudan vazgeçmiş değil. Independiente'nin 4 milyon Euro'luk talebine karşılık Fenerbahçe 2.5 milyon Euro ile masaya oturmuştu. Taraflar arasında pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki sağ beki 3 milyon Euro'ya bitirmeye çalışıyor. Alternatif olarak belirlenen isim ise Marius Wolf. Alman futbolcunun kiralanması için çalışmalar sürdürülüyor.



Nicolas Cozzave Jannes Horn önerildi



Fenerbahçe'ye son olarak Mergim Berisha ve Max Meyer'i getiren menacerlik şirketi ROGON'un, sol kanat için iki isim önerdiği iddia edildi. Bunlardan biri, Montpellier forması giyen Nicolas Cozza. 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-Lacivertliler, bu sayede uygun bir bedelle Cozza'ya imza attırabilir. Önerilen diğer isim ise Köln forması giyen Jannes Horn. 24 yaşındaki oyuncunun da Cozza gibi 1 senelik sözleşmesi kaldı. Ayrıca Alman ekibi sol bekte kaptan Hector'un yanı sıra genç yetenek Katterbach'a sahip olduğu için Horn'un satışına onay verebilir. İki futbolcu konusunda Pereira'nın kararı bekleniyor.



