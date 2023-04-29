Fenerbahçe'de hedef belli: 'Sivas'ı yen, derbiyi rahat izle'

Ligde 24. haftadan sonra ilk kez Galatasaray'dan önce oynayacak olan Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u yenerek, pazar günü derbiden gelecek sonucu bekleyecek.İstanbulspor karşısında eline geçirdiği zirveyle puan farkını kapatma şansını değerlendiremeyen Kanarya hata istemezken takımdaki eksikler dikkat çekiyor. Sarı kart cezalısı Emre Mor'un ameliyat olan Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Zajc, Lincoln, Henrique ve Szalai ile sakatlığı geçse de henüz hazır olmayan Batshuayi maç kadrosunda yer almayacak.1- Sivas ile oynadığı son 7 lig maçının birini kazanabilen Fenerbahçe (3B 3M), tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada aldı.5- Sivas'ın ligde Rıza Çalımbay yönetiminde Fenerbahçe'den (5) daha fazla mağlup ettiği sadece 2 takım bulunuyor: Kayseri ve Ankaragücü (6).