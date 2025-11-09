Fenerbahçe'de hedef 4'te 4!

UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'da Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, rotayı Trendyol Süper Lig'e çevirdi.
Fatih Karagümrük'ü 2-1, Gaziantep FK'yı 4-0 ve son olarak Beşiktaş'ı derbide 3-2 mağlup eden Kanarya, Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.
TAKİBİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Fenerbahçe, sarı-kırmızılı takımı yenerek hem Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetini almak hem de milli araya kayıpsız girmeyi hedefliyor. Süper Lig'de henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Kanarya, 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 25 puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Kayserispor engelini aşarak ezeli rakibi Galatasaray'ı yakından takibini sürdürmek istiyor.
