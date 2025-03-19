Fenerbahçe'de gündem 18'lik Rayan!

Taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek isteyen Fenerbahçe, Jose Mourinho önderliğinde önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladı. Sarı lacivertlilerde gündeme Vasco'nun genç yıldızı Rayan Rocha geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de gündem 18'lik Rayan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2025 09:53
Son güncelleme 19 Mart 2025 09:54
Yeni sezonda kadrosunu hem gençleştirmek hem de güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar başladı. Yönetim, scout ekibinden gelen raporlar doğrultusunda teknik direktör Jose Mourinho'yla fikir alışverişi yapıyor.

Bu görüşmelerde gelecek sezon için bir isim ön plana çıktı: Rayan Rocha.

Vasco'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu için Jose Mourinho'dan olur alan sportif direktör Branco ilk yoklamayı yaptı.

5 MAÇTA 2 GOL ATTI

Vasco altyapısında yetişen ve 2023'te A takıma çıkan Rayan, bu sezon Copa do Bresil ve Campenato Carioca'da toplamda 5 maça çıktı ve 350 dakika sahada kaldı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu 2 kez gol sevinci yaşadı.

BU SENE KONTRATI BİTİYOR

Piyasa değeri 10 milyon euro olan Rayan'ın sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek. Fenerbahçe, bu durumu fırsata çevirip oyuncu için 10 milyon euro teklif etmeyi planlıyor. Resmi girişimler kısa sürede başlayacak.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery