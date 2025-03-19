Yeni sezonda kadrosunu hem gençleştirmek hem de güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar başladı. Yönetim, scout ekibinden gelen raporlar doğrultusunda teknik direktör Jose Mourinho'yla fikir alışverişi yapıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bu görüşmelerde gelecek sezon için bir isim ön plana çıktı: Rayan Rocha.
Vasco'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu için Jose Mourinho'dan olur alan sportif direktör Branco ilk yoklamayı yaptı.
5 MAÇTA 2 GOL ATTI
Vasco altyapısında yetişen ve 2023'te A takıma çıkan Rayan, bu sezon Copa do Bresil ve Campenato Carioca'da toplamda 5 maça çıktı ve 350 dakika sahada kaldı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu 2 kez gol sevinci yaşadı.
BU SENE KONTRATI BİTİYOR
Piyasa değeri 10 milyon euro olan Rayan'ın sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek. Fenerbahçe, bu durumu fırsata çevirip oyuncu için 10 milyon euro teklif etmeyi planlıyor. Resmi girişimler kısa sürede başlayacak.
Bu görüşmelerde gelecek sezon için bir isim ön plana çıktı: Rayan Rocha.
Vasco'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu için Jose Mourinho'dan olur alan sportif direktör Branco ilk yoklamayı yaptı.
5 MAÇTA 2 GOL ATTI
Vasco altyapısında yetişen ve 2023'te A takıma çıkan Rayan, bu sezon Copa do Bresil ve Campenato Carioca'da toplamda 5 maça çıktı ve 350 dakika sahada kaldı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu 2 kez gol sevinci yaşadı.
BU SENE KONTRATI BİTİYOR
Piyasa değeri 10 milyon euro olan Rayan'ın sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek. Fenerbahçe, bu durumu fırsata çevirip oyuncu için 10 milyon euro teklif etmeyi planlıyor. Resmi girişimler kısa sürede başlayacak.