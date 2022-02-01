Fenerbahçe'de futbol aklı planı: Antero Henrique

Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme farklı bir hamle geldi.



A Spor'un haberine göre; sarı - lacivertlilerin başkanı Ali Koç, PSG eski sportif direktörü Antero Henrique ile temasa geçti.



Ali Koç'un Antero Henrique'yi Fenerbahçe'de bir futbol aklı ve danışman olarak görmek istediği kaydedildi.



Antero Henrique, 2006-2016 yılları arasında Porto'da, 2017-2019 yılları arasında ise PSG'de sportif direktörlük görevini üstlenmişti.





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