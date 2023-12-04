Fenerbahçe'de Fred mutluluğu!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Nordsjaelland mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe'de, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Sivas maçındaki en önemli kozu Fred olacak. Sambacının ilk 11'e dönecek olması hem teknik heyeti hem de yönetimi sevindirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Fred mutluluğu!
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04 Aralık 2023 08:24
Son güncelleme 04 Aralık 2023 08:30
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü yaşadığı 6-1'lik Nordsjaelland mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bugün oynayacağı Sivasspor maçını kazanarak toparlanmak istiyor.

Zorlu mücadele öncesi, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın en önemli kozlarının başında gelen Fred'in tamamen hazır olması büyük sevinç yarattı. Yıldız futbolcunun Pendikspor maçında sakatlanmasının ardından forma giymediği mücadelelerde sarı-lacivertliler çok zorlanmıştı. Defans ile ileri uç arasında adeta köprü görevi gören ve forma giydiği karşılaşmalarda başarılı bir performans gösteren tecrübeli oyuncuyu bugünkü mücadelede İsmail Kartal ilk 11'de görevlendirecek.

YOKLUĞU HİSSEDİLDİ

Fred'in olmadığı maçlarda Fenerbahçe başarılı sonuçlar alamazken, taraftardan da büyük eleştiri almıştı. Brezilyalı futbolcunun sahada olduğu karşılaşmalarda Trendyol Süper Lig'de 9'da 9, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 maçta 5 galibiyet alarak namağlup seri yakalamıştı. Sarı-lacivertiler, Fred'in olmadığı maçlarda ise Süper Lig'de 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken, Avrupa'da ise iki mücadeleyi kaybetmiş ve liderliği kaptırmıştı.



KAPTANLARDAN TOPLANTI

Sarı-lacivertlilerin kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic takımı ayağa kaldırmak için hafta boyunca takım arkadaşlarıyla toplantılar yaptı. İki futbolcunun da özellikle Nordsjaelland maçında kendilerine yakışmayan bir futbol ve sonuç aldıklarını belirttiği, seri galibiyet için Sivas zaferiyle ilk adımı atmaları gerektiğini söylediği öğrenildi. Sarı-lacivertli oyuncuların da bugünkü mücadelede tek hedeflerinin üç puan olduğu ifade edildi.  

 
 

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