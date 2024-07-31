Fenerbahçe'de forma Mert Hakan'a!

Fenerbahçe Brezilyalı yıldızı Fred'den gelen kötü haberle sarsıldı.
Sarı-lacivertlilerin Lugano ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Fred'de sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildi. Fred, 3-4 hafta uzak kalacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fred'in yokluğunda yeni transfer gelene kadar orta sahada Mert Hakan Yandaş'a forma vermeyi planlıyor. Mert Hakan'ın orta sahadaki partneri ise İsmail Yüksek olacak.
Lugano ile oynanan maçın devre arasında Rade Krunic yerine oyuna dahil olan Mert Hakan Yandaş, etkili bir görüntü ortaya koymuş ve Edin Dzeko'nun golünde asisti yapan isim olmuştu.
Fenerbahçe tribünleri, Kadıköy'deki Lugano karşılaşmasında Rade Krunic'e tepki göstermişti. Mourinho'nun Krunic'e olan tepkiler ve Mert Hakan'ın formunun ardından Bosnalı oyuncuyu kulübeye çekmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin Lugano ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Fred'de sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildi. Fred, 3-4 hafta uzak kalacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fred'in yokluğunda yeni transfer gelene kadar orta sahada Mert Hakan Yandaş'a forma vermeyi planlıyor. Mert Hakan'ın orta sahadaki partneri ise İsmail Yüksek olacak.
Lugano ile oynanan maçın devre arasında Rade Krunic yerine oyuna dahil olan Mert Hakan Yandaş, etkili bir görüntü ortaya koymuş ve Edin Dzeko'nun golünde asisti yapan isim olmuştu.
Fenerbahçe tribünleri, Kadıköy'deki Lugano karşılaşmasında Rade Krunic'e tepki göstermişti. Mourinho'nun Krunic'e olan tepkiler ve Mert Hakan'ın formunun ardından Bosnalı oyuncuyu kulübeye çekmesi bekleniyor.
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