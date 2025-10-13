13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Güney Sudan-Togo
16:00
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Sao Tome ve Principe-Malavi
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Moritius-Libya
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Fenerbahçe'de Emre Mor bilmecesi: 5 aydır sahalarda yok

Fenerbahçe'de Emre Mor'un sessizliği, kayıp yıldız tartışmalarını alevlendirdi. 28 yaşındaki kanat, son resmi maçına 5 ay önce çıktı.

Adı var, sahada yok... Sarı-Lacivertli ekibin yetenekli ancak bir o kadar da istikrarsız ismi Emre Mor, bu sezon adeta kayıplara karıştı.

28 yaşındaki futbolcu geçen sezon başında kiralık olarak gittiği Eyüpspor'dan geri dönmesine rağmen, şu ana kadar hiçbir resmi maçta forma şansı bulamadı.

AKIBETİ MERAK KONUSU


Haziran 2026'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Emre Mor'un akıbeti ise merak konusu. 1 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncunun kadroda kendisine neden yer bulamadığına dair kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, teknik heyetin planlarında yer almadığı iddiaları gündeme geldi.

5 AYDIR KAYIP YILDIZ

Emre Mor, son olarak 18 Mayıs 2025 tarihinde Eyüpspor formasıyla ligde Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkmıştı. O günden bu yana ise hiçbir resmi maçta sahada görülmedi... Yaklaşık 5 aydır kayıp yıldız olarak anılıyor.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Fenerbahçe'de bu sezon rotasyonda dahi düşünülmeyen Emre Mor için ocak ayı transfer dönemi büyük önem taşıyor. 

 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
