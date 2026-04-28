28 Nisan
PSG-Bayern Munih
5-470'
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
2-290'
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
1-286'
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
0-090'
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
0-186'
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-0

Fenerbahçe'de Ederson PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, hakaret ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

28 Nisan 2026 23:21 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 23:34
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Ederson, hakaret ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
