Fenerbahçe'de Diego Carlos kararı!

Fenerbahçe'de yeni transfer Diego Carlos, Göztepe maçında yedekler arasında yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Diego Carlos kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2025 18:11
Son güncelleme 26 Ocak 2025 18:38
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe maçında Diego Carlos'u da kadroya dahil etti. Sarı-lacivertlilerin Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper, Göztepe karşısında yedek kulübesinde yer aldı.

Diego Carlos, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Taraftarlara gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Transfer sürecinde ve buraya geldikten sonra bana çok güzel mesajlar gönderdiler. Yeni takımım Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Burada ilk geldiğim andan itibaren çok iyi karşılandım. Amacım, isteğim takıma yardımcı olmak. Mutluyum. Stadyumda olmak da güzel bir his. Görev verildiğinde üzerime düşeni yapmak en önemlisi. Buraya gelen taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery