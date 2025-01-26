Fenerbahçe'de Diego Carlos kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe maçında Diego Carlos'u da kadroya dahil etti. Sarı-lacivertlilerin Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper, Göztepe karşısında yedek kulübesinde yer aldı.
Diego Carlos, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Taraftarlara gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Transfer sürecinde ve buraya geldikten sonra bana çok güzel mesajlar gönderdiler. Yeni takımım Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Burada ilk geldiğim andan itibaren çok iyi karşılandım. Amacım, isteğim takıma yardımcı olmak. Mutluyum. Stadyumda olmak da güzel bir his. Görev verildiğinde üzerime düşeni yapmak en önemlisi. Buraya gelen taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.
Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:
Diego Carlos, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Taraftarlara gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Transfer sürecinde ve buraya geldikten sonra bana çok güzel mesajlar gönderdiler. Yeni takımım Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Burada ilk geldiğim andan itibaren çok iyi karşılandım. Amacım, isteğim takıma yardımcı olmak. Mutluyum. Stadyumda olmak da güzel bir his. Görev verildiğinde üzerime düşeni yapmak en önemlisi. Buraya gelen taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.
Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki ilk 11'i şu şekilde: