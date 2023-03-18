Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük risk

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de maç öncesi 7 isim sarı kart sınırında bulunuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük risk
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18 Mart 2023 13:35
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maç öncesi büyük bir risk bulunuyor.

Fenerbahçe'de Alanya 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte, bir önceki maçta sarı kart gören Attila Szalai ise Alanyaspor maçında cezalı olduğu gerekçesiyle forma giyemeyecek.



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