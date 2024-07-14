Fenerbahçe'de Crespo ve Zajc kararı

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun geçer not vermediği Miha Zajc ve Miguel Crespo'yu satış listesine koydu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Crespo ve Zajc kararı
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14 Temmuz 2024 19:31
Yeni sezon öncesi Avusturya kampını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, gelecek sezon hangi oyuncularla devam edeceği konusunda yavaş yavaş kararını veriyor.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Jose Mourinho, orta saha oyuncuları Miguel Crespo ve Zajc için de kararını verdi.

SATIŞ LİSTESİNE KOYDU

Haberde, Mourinho'nun Crespo ve Zajc'a geçer not vermediği ve satış listesine koyduğu ifade edildi.

Bu doğrultuda Sarı-lacivertli yönetim bu iki oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı alacak.

SÖZLEŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Crespo'nun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ederken, Zajc'ın da 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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