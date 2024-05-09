Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'e terapi

Son olarak Fenerbahçe'de taraftarlardan büyük eleştiriler alan Cengiz Ünder'in moralinin bir hayli bozuk olduğu ve oyuncuyla teknik direktör İsmail Kartal'ın özellikle ilgilendiği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'e terapi
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09 Mayıs 2024 12:54
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında avantajını kaptırırken takımdaki Cengiz Ünder, taraftarlardan yoğun eleştiriler alıyor.

Son haftalardaki kötü performansını Konyaspor karşısında da sürdüren futbolcuya taraftarlardan büyük tepki var.

İSMAİL KARTAL İLGİLENİYOR

Eleştiriler sonrasında morali bir hayli bozulan yıldız ismi İsmail Kartal, kanatlarının altına aldı. 62 yaşındaki teknik adamın Cengiz'le iki gündür bire bir görüşmeler yaptığı ve oyuncusunun moralini yukarı çekmeye çalıştığı öğrenildi. 

 
 

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