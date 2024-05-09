Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'e terapi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında avantajını kaptırırken takımdaki Cengiz Ünder, taraftarlardan yoğun eleştiriler alıyor.
Son haftalardaki kötü performansını Konyaspor karşısında da sürdüren futbolcuya taraftarlardan büyük tepki var.
İSMAİL KARTAL İLGİLENİYOR
Eleştiriler sonrasında morali bir hayli bozulan yıldız ismi İsmail Kartal, kanatlarının altına aldı. 62 yaşındaki teknik adamın Cengiz'le iki gündür bire bir görüşmeler yaptığı ve oyuncusunun moralini yukarı çekmeye çalıştığı öğrenildi.
Son haftalardaki kötü performansını Konyaspor karşısında da sürdüren futbolcuya taraftarlardan büyük tepki var.
İSMAİL KARTAL İLGİLENİYOR
Eleştiriler sonrasında morali bir hayli bozulan yıldız ismi İsmail Kartal, kanatlarının altına aldı. 62 yaşındaki teknik adamın Cengiz'le iki gündür bire bir görüşmeler yaptığı ve oyuncusunun moralini yukarı çekmeye çalıştığı öğrenildi.