Fenerbahçe'de büyük ve gizli faktör: Hakan Bilal Kutlualp

SPORX ÖZEL - Fenerbahçe'de 34. başkan Sadettin Saran oldu ve 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi.
24.800 oyun kullanıldığı seçimde resmi olmayan sonuçlara göre 257 oy farkla Sadettin Saran kazandı. 12.325'e karşı 12.068 oy alan Sadettin Saran'ın seçimi kazanmasında en önemli faktörlerden biri Hakan Bilal Kutlualp oldu.
Kutlualp, seçime kısa süre kala Saran lehine çekildiğini açıkladı. İmza kampanyasını yürüten ve olağanüstü seçim kararı alınmasında en önemli faktör olan Hakan Bilal Kutlualp, herhangi bir görev beklemeden adaylıktan vazgeçti.
Sadettin Saran ise Kutlualp'in bu tavrı sonrası Fenerbahçe Sportif AŞ'de Başkanvekilliği görevini vereceğini açıkladı.
