Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi!

Fenerbahçe'nin Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan bonservisini aldığı Bruma'nın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi!
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23 Ocak 2023 15:21
Bruma
Bruma
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak PSV'den kiraladığı Bruma'nın bonservisini aldı.

Takımda kadro dışı olan Bruma, bu sezon Fenerbahçe'de 5 maça çıkmıştı. Hollanda ekibi PSV'den bonservisi alınan Bruma'nın geleceği ise hala belirsiz...

BİR YABANCININ SATILMASI GEREK

Transfer dönemi boyunca forma giyme hakkı kazanan Portekizli, kupada kadroya alınmış ancak kulübeden çıkamamıştı. Jesus'un Bruma'yı kadroya eklemek istediği belirtiliyor. Ancak bunun için bir yabancının gitmesi gerek. Bruma'nın bir Körfez ekibine satılacağı da iddia ediliyor.

BRUMA KİMDİR?

24 Ekim 1994 tarihinde Gine Bissau'da doğdu. Profesyonel futbol kariyerine Sporting altyapısında başladı. Sırasıyla Galatasaray, Gaziantepspor, Real Sociedad, Leipzig, PSV, Olympiakos formaları giydi. Fenerbahçe, sezon başında oyuncuyu PSV'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, 4.25 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisini de aldı. Forvet hattında forma giyen deneyimli isim, sol kanat olarak görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Bruma'nın boyu 1.73 cm... Yıldız ismin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Portekiz Milli Takımı ile 9 maça çıkıp 1 de gol atan Bruma'nın, güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon euro... 

 
 

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