Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak PSV'den kiraladığı Bruma'nın bonservisini aldı.Takımda kadro dışı olan Bruma, bu sezon Fenerbahçe'de 5 maça çıkmıştı. Hollanda ekibi PSV'den bonservisi alınan Bruma'nın geleceği ise hala belirsiz...Transfer dönemi boyunca forma giyme hakkı kazanan Portekizli, kupada kadroya alınmış ancak kulübeden çıkamamıştı. Jesus'un Bruma'yı kadroya eklemek istediği belirtiliyor. Ancak bunun için bir yabancının gitmesi gerek. Bruma'nın bir Körfez ekibine satılacağı da iddia ediliyor.24 Ekim 1994 tarihinde Gine Bissau'da doğdu. Profesyonel futbol kariyerine Sporting altyapısında başladı. Sırasıyla Galatasaray, Gaziantepspor, Real Sociedad, Leipzig, PSV, Olympiakos formaları giydi. Fenerbahçe, sezon başında oyuncuyu PSV'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, 4.25 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisini de aldı. Forvet hattında forma giyen deneyimli isim, sol kanat olarak görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Bruma'nın boyu 1.73 cm... Yıldız ismin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Portekiz Milli Takımı ile 9 maça çıkıp 1 de gol atan Bruma'nın, güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon euro...