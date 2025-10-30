Fenerbahçe'de Brezilyalılar çok mutlu!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcular takımda çok mutlu.
Sarı-lacivertlilerde, Brezilyalı yıldızlar Samandıra'daki neşeli tavırları ve uyumlu görüntüleriyle öne çıkıyor.
Kaleci Ederson ve Fred başta olmak üzere Talisca ile Becao da mutlu halleriyle dikkat çekiyor.
Güney Amerikalı yıldızların olumlu yaklaşımının takımın başarısına direkt etki ettiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerde, Brezilyalı yıldızlar Samandıra'daki neşeli tavırları ve uyumlu görüntüleriyle öne çıkıyor.
Kaleci Ederson ve Fred başta olmak üzere Talisca ile Becao da mutlu halleriyle dikkat çekiyor.
Güney Amerikalı yıldızların olumlu yaklaşımının takımın başarısına direkt etki ettiği belirtildi.