Fenerbahçe'de bir lider daha; Leonardo Bonucci etkisi

İmzayı atmasının ardından ayağının tozuyla şans bulan ve kalitesini gösteren Leonardo Bonucci, saha dışındaki etkisiyle de Fenerbahçe Yönetimi'ne 'Çok doğru bir transfer yaptık' dedirtti. Sarı-lacivertlilerde takıma Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in ardından liderlik yapan bir isim daha eklendi.
Union Berlin'de son maçına 20 Aralık'ta çıkmasına rağmen Fenerbahçe'ye geldikten sonra hemen Gaziantep mücadelesinde süre alan İtalyan stoper öncelikle kendini ne kadar hazır tuttuğunu ve fizik olarak sorununun olmadığını herkese gösterdi.
Ardından önce ağrıları nedeniyle dinlendirilen, son maçta da yedek bekletilen tecrübeli futbolcu ne kadar büyük bir yıldız olsa da bunu dert etmedi, kenarda adeta maçı yaşarken, kaçırılan gollerde yerinde duramadı, bitiş düdüğünün ardından arkadaşlarının yanına giderek galibiyeti kutladı.
Tecrübeli stoperin bu liderlik özelliğinin sadece saha içinde olmadığı da ortaya çıktı. Sarı-lacivertli genç futbolcularla iletişim kuran Bonucci'nin takım yemeğinde şapka takan bir oyuncuyu da uyardığı öğrenildi. Dzeko ve Tadic gibi kariyerli bir isim olması nedeniyle takım içinde büyük saygı gören tecrübeli futbolcunun bu davranışları yönetim tarafından takdirle karşılaşırken, teknik heyeti de sevindirdi.
FORMASINA KAVUŞUYOR
Öte yandan Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yarın Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede stoper ikilisini Bonucci-Djiku'dan oluşturacağı ve böylece İtalyan futbolcunun formasına kavuşacağı öğrenildi.
Union Berlin'de son maçına 20 Aralık'ta çıkmasına rağmen Fenerbahçe'ye geldikten sonra hemen Gaziantep mücadelesinde süre alan İtalyan stoper öncelikle kendini ne kadar hazır tuttuğunu ve fizik olarak sorununun olmadığını herkese gösterdi.
Ardından önce ağrıları nedeniyle dinlendirilen, son maçta da yedek bekletilen tecrübeli futbolcu ne kadar büyük bir yıldız olsa da bunu dert etmedi, kenarda adeta maçı yaşarken, kaçırılan gollerde yerinde duramadı, bitiş düdüğünün ardından arkadaşlarının yanına giderek galibiyeti kutladı.
Tecrübeli stoperin bu liderlik özelliğinin sadece saha içinde olmadığı da ortaya çıktı. Sarı-lacivertli genç futbolcularla iletişim kuran Bonucci'nin takım yemeğinde şapka takan bir oyuncuyu da uyardığı öğrenildi. Dzeko ve Tadic gibi kariyerli bir isim olması nedeniyle takım içinde büyük saygı gören tecrübeli futbolcunun bu davranışları yönetim tarafından takdirle karşılaşırken, teknik heyeti de sevindirdi.
FORMASINA KAVUŞUYOR
Öte yandan Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yarın Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede stoper ikilisini Bonucci-Djiku'dan oluşturacağı ve böylece İtalyan futbolcunun formasına kavuşacağı öğrenildi.