Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Burak Kapacak

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Burak Kapacak'ın Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Burak Kapacak
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14 Eylül 2023 18:36
Türkiye'de transferin son günlerine girilirken Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

BURAK KAPACAK AYRILIYOR

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Burak Kapacak transferi konusunda prensip anlaşmasında vardı.

SON GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Haberde, iki taraf arasında son görüşmelerin yapıldığı transferin kısa süre içinde resmileşeceği ifade edildi.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fatih Karagümrük'te 16 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.

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