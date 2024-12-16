Fenerbahçe'de Becao 6-8 ay yok!

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Rodrigo Becao, 6-8 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Becao 6-8 ay yok!
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16 Aralık 2024 11:41
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan isimlerden biri olan Rodrigo Becao'nun durumu belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Brezilyalı yıldızın, sakatlığının ardından 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, Becao'nun sezonu kapattığını söylemişti. Portekizli teknik adam, "Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta süre bulan Becao, 1 gol, 1 asist yapmıştı.

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