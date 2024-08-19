Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
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19 Ağustos 2024 18:02
Son güncelleme 19 Ağustos 2024 18:10
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun Başakşehir'e transfer olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü'ne transfer olmuştur. Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

BAŞAKŞEHİR DE AÇIKLADI!

Başakşehir ise Fenerbahçe'den Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

BONSERVİS ÖDEMEYECEK

İstanbul ekibi, bu transfer için Fenerbahçe'ye bonservis bedeli ödemeyecek.

FENERBAHÇE, 1.5 MİLYON EURO'YA ALDI

27 yaşındaki Portekizli oyuncu, Eylül 2021'de Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Geçen sezonun ikinci yarısını Rayo Vallecano'da kiralık geçiren Crespo, kariyerinde 56 Süper Lig maçına çıktı ve 4 gol atıp 5 asist yaptı.

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