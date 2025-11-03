Fenerbahçe'de Asensio durmuyor!

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio, son maçlardaki yükselişini Beşiktaş derbisinde de sürdürdü.
Sahaya çıktığı son iki maçta Karagümrük önünde gol atan, Gaziantep karşısında ise asiste imzasını atan Asensio, dün de güzel bir gol kaydetti.
İlk yarısının son anlarında Nene'nin pasında Ndidi'yi yatıran Asensio, topu köşeye gönderdi.
