Fenerbahçe'de Arda Güler ile görüşme!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın genç ismi Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Kulübün forma lansmanından hemen önce gerçekleşen görüşme, oldukça sıcak bir atmosferde geçti.
Yaklaşık bir saat süren görüşmede Ali Koç, A Milli Takım'daki golünden dolayı Arda Güler'i tebrik etti.
SON DURUM GÖRÜŞÜLECEK
Öte yandan Ali Koç ve Arda Güler, lansmanın ardından etkinlikten ayrıldı. Ali Koç ve Arda Güler, 21 Haziran Çarşamba günü saat 13.00'te genç oyuncunun geleceğini konuşmak adına yeniden bir araya gelecek.
Kulübün forma lansmanından hemen önce gerçekleşen görüşme, oldukça sıcak bir atmosferde geçti.
Yaklaşık bir saat süren görüşmede Ali Koç, A Milli Takım'daki golünden dolayı Arda Güler'i tebrik etti.
SON DURUM GÖRÜŞÜLECEK
Öte yandan Ali Koç ve Arda Güler, lansmanın ardından etkinlikten ayrıldı. Ali Koç ve Arda Güler, 21 Haziran Çarşamba günü saat 13.00'te genç oyuncunun geleceğini konuşmak adına yeniden bir araya gelecek.