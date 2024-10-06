Fenerbahçe'de ara sonrası yoğun tempo!

Süper Lig'de bu haftayı bay geçecek Fenerbahçe'yi milli aranın ardından zorlu bir viraj bekliyor.
Sarı-lacivertli takımı 20 günlük süreçte birbirinden zorlu 6 maç bekliyor. Samsunspor ile deplasmandaki maçla başlayacak periyodun içerisinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda yapılacak Manchester United ve Kadıköy'de oynanacak AZ Alkmaar maçlarıyla, deplasmanda Trabzonspor maçı var.
LİG VE AVRUPA'DAKİ DURUMU ŞEKİLLENECEK
20 Ekim'de Samsunspor deplasmanıyla start alacak bu süreç, 10 Kasım Sivasspor maçıyla tamamlanacak. Fenerbahçe'nin ligdeki ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumu büyük ölçüde bu 6 maçlık periyotta alacağı sonuçlara göre şekillenecek.
YOĞUN TEMPO
Sarı-lacivertliler milli aranın ardından Samsunspor ile oynayacak, ardından 4 gün sonra Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Bu maçtan 3 gün sonra Bodrumspor ile karşılaşacak. Bodrum maçının ardından bir hafta dinlenme imkanı bulacak olan Fenerbahçe 7 gün sonra da Trabzonspor ile oynayacak. Ardından yine 3'er gün arayla AZ Alkmaar ve Sivasspor ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertli takımı 20 günlük süreçte birbirinden zorlu 6 maç bekliyor. Samsunspor ile deplasmandaki maçla başlayacak periyodun içerisinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda yapılacak Manchester United ve Kadıköy'de oynanacak AZ Alkmaar maçlarıyla, deplasmanda Trabzonspor maçı var.
LİG VE AVRUPA'DAKİ DURUMU ŞEKİLLENECEK
20 Ekim'de Samsunspor deplasmanıyla start alacak bu süreç, 10 Kasım Sivasspor maçıyla tamamlanacak. Fenerbahçe'nin ligdeki ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumu büyük ölçüde bu 6 maçlık periyotta alacağı sonuçlara göre şekillenecek.
YOĞUN TEMPO
Sarı-lacivertliler milli aranın ardından Samsunspor ile oynayacak, ardından 4 gün sonra Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Bu maçtan 3 gün sonra Bodrumspor ile karşılaşacak. Bodrum maçının ardından bir hafta dinlenme imkanı bulacak olan Fenerbahçe 7 gün sonra da Trabzonspor ile oynayacak. Ardından yine 3'er gün arayla AZ Alkmaar ve Sivasspor ile karşılaşacak.