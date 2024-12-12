Haber Tarihi: 12 Aralık 2024 13:43 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 13:43

Union Saint-Gilloise - Nice Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Union Saint-Gilloise - Nice Maçı Tabii Canlı İzle Şifresiz

Union Saint-Gilloise - Nice TRT 1 Tabii izle şifresiz | Union Saint-Gilloise - Nice maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Nice ile karşılaşacak olan Union Saint-Gilloise, zorlu mücadele için hazır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Union Saint-Gilloise - Nice maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Union Saint-Gilloise - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Union Saint-Gilloise - Nice maçı canlı yayın izleme detayları...

Union Saint-Gilloise - Nice Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Union Saint-Gilloise - Nice Maçı Tabii Canlı İzle Şifresiz
Abone Ol
Union Saint-Gilloise - Nice maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

UNION SAINT-GILLOISE - NICE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



UNION SAINT-GILLOISE - NICE MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

UNION SAINT-GILLOISE - NICE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında evinde güçlü rakibi Nice ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UNION SAINT-GILLOISE - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Nice ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 12 Aralık Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20:45'te başlayacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Union
Gündem

Diğer Haberler

Rangers - Tottenham Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Rangers - Tottenham Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz Gündem Rangers - Tottenham Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Rangers - Tottenham Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu oluşturuldu Futbol Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu oluşturuldu
Lyon - Eintracht Frankfurt Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Lyon - Eintracht Frankfurt Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz Gündem Lyon - Eintracht Frankfurt Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Lyon - Eintracht Frankfurt Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz
Kasımpaşa, Eyüpspor'u konuk ediyor Futbol Kasımpaşa, Eyüpspor'u konuk ediyor
PAOK - Ferencvaros Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? PAOK - Ferencvaros Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz Gündem PAOK - Ferencvaros Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? PAOK - Ferencvaros Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz
Rusumat-4 Spor'da birlikte başarı peşindeler Futbol Rusumat-4 Spor'da birlikte başarı peşindeler
Fenerbahçe gol atmayı unuttu Fenerbahçe Fenerbahçe gol atmayı unuttu
Roma - Sporting Braga Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Roma - Sporting Braga Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz Gündem Roma - Sporting Braga Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Roma - Sporting Braga Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz
Olympiakos - Twente Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Olympiakos - Twente Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz Gündem Olympiakos - Twente Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Olympiakos - Twente Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Inaki Williams: "Mert Müldür uzaktan savunuyor"
2
Malmö - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
3
Juventus, Manchester City'nin ateşini harladı
4
Mourinho: "Samet'i korumam gerekiyor"
5
Ernest Valverde: "Zaman zaman Fenerbahçe daha iyi oynadı"
6
Lyon maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük endişe!
7
Malmö'den açıklama: "Galatasaray, Beşiktaş gibi değil"

SON HABERLER