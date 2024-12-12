2025 FIFA hakem listesi açıklandı!

TFF, 2025 FIFA hakem listesini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
2025 FIFA hakem listesi açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2024 16:47
Son güncelleme 12 Aralık 2024 17:15
Futbolda 2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakem listesi belirlendi.

Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Kadir Sağlam ve Zorbay Küçük'ün ardından Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır da FIFA hakem listesine eklendi.

01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede bulunacak yeni isimleri TFF şu şekilde açıkladı:

-FIFA hakemi olarak; Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Asen Albayrak, Hatice Aydın

-FIFA Yardımcı Hakemi olarak; Anıl Usta, Bersan Duran, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

-FIFA Video Yardımcı Hakem olarak; Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın ve Erkan Özdamar

-FIFA Futsal Hakemi olarak; Ayberg Öz




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery