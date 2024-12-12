Paul Scholes: "Kim lan bu Kenan Yıldız!"

Manchester United'ın efsane oyuncularından Paul Scholes, Juventus - Manchester City maçı sonrası Kenan Yıldız'ı övdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Paul Scholes: 'Kim lan bu Kenan Yıldız!'
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12 Aralık 2024 13:46
Manchester United'ın efsane oyuncularından Paul Scholes, Juventus - Manchester City maçı sonrası milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı övdü.

Kenan'ı çok beğendiğini kendine has üslubu ile anlatan Paul Scholes yaptığı paylaşımda, "Kim lan bu Kenan Yıldız!" ifadelerini kullandı.



Juventus - Manchester City maçında 84 dakika sahada kalan 19 yaşındaki Kenan Yıldız'ın istatistikleri şu şekilde;

1 asist
0/3 şut
1 çalım
41 topla buluşma
Yüze 89 pas isabeti
1 kilit pas
1/2 orta

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 21 maçta 4 gol 4 asistlik performans gösterdi.

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