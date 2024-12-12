Paul Scholes: 'Kim lan bu Kenan Yıldız!'

Manchester United'ın efsane oyuncularından Paul Scholes, Juventus - Manchester City maçı sonrası milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı övdü.Kenan'ı çok beğendiğini kendine has üslubu ile anlatan Paul Scholes yaptığı paylaşımda, "Kim lan bu Kenan Yıldız!" ifadelerini kullandı.Juventus - Manchester City maçında 84 dakika sahada kalan 19 yaşındaki Kenan Yıldız'ın istatistikleri şu şekilde;1 asist0/3 şut1 çalım41 topla buluşmaYüze 89 pas isabeti1 kilit pas1/2 ortaKenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 21 maçta 4 gol 4 asistlik performans gösterdi.