Inaki Williams: "Mert Müldür uzaktan savunuyor"

Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu Inaki Williams, 2 gol attığı Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Inaki Williams: 'Mert Müldür uzaktan savunuyor'
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12 Aralık 2024 01:21
Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu Inaki Williams, 2 gol attığı 2-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"MERT MÜLDÜR SAVUNURKEN BOŞLUK BIRAKIYOR"

Attığı ikinci golde Mert Müldür'ün kendisini savunma şekliyle ilgili konuşan Williams, "İkinci golde teke tek kaldığımı gördüm. Bekin (Mert Müldür) savunurken boşluk bıraktığı videoları izlemiştim, sağdan gitmeye karar verdim. O pozisyondayken önüme bakmaya çalışıyorum ve şanslıydım ki top en üst köşeden içeri girdi." dedi.

Üçüncü golü atmayı hedeflediğini söyleyen Williams, "Hat-trick yapamadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum." sözlerini sarf etti.

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