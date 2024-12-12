Haber Tarihi: 12 Aralık 2024 14:25 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 14:25

Real Sociedad - Dynamo Kiev Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Real Sociedad - Dynamo Kiev Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz

Real Sociedad - Dynamo Kiev TRT 1 Tabii izle şifresiz | Real Sociedad - Dynamo Kiev maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Dynamo Kiev ile karşılaşacak olan Real Sociedad, zorlu mücadele için hazır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Real Sociedad - Dynamo Kiev maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Real Sociedad - Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Sociedad - Dynamo Kiev maçı canlı yayın izleme detayları...

Real Sociedad - Dynamo Kiev Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Real Sociedad - Dynamo Kiev Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz
Abone Ol
Real Sociedad - Dynamo Kiev maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

REAL SOCIEDAD - DYNAMO KIEV MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE


REAL SOCIEDAD - DYNAMO KIEV MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZ 


REAL SOCIEDAD - DYNAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında evinde güçlü rakibi Dynamo Kiev ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD - DYNAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Dynamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 12 Aralık Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23:00'da başlayacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Korkmaz: 'A.Demirspor'un birlik ve beraberliğe ihtiyacı var' Adana Demirspor Korkmaz: "A.Demirspor'un birlik ve beraberliğe ihtiyacı var"
Fabio Capello: 'Guardiola çok kibirli ve küstah' Manchester City Fabio Capello: "Guardiola çok kibirli ve küstah"
Şenol Güneş, Trabzonspor 19 yaş altı takımını ziyaret etti Trabzonspor Şenol Güneş, Trabzonspor 19 yaş altı takımını ziyaret etti
Richarlison'dan Manchester City için olay gönderme: 'Hırsız Manchester City Richarlison'dan Manchester City için olay gönderme: "Hırsız
Gaziantep FK, Alanya'dan 3 puan hedefliyor Futbol Gaziantep FK, Alanya'dan 3 puan hedefliyor
Menemen FK zorlu periyotta Futbol Menemen FK zorlu periyotta
Recep Uçar'dan İlhan Palut'a övgü dolu sözler Konyaspor Recep Uçar'dan İlhan Palut'a övgü dolu sözler
Altay'ın en golcüsü 43 yaşındaki Murat Uluç TFF 2. Lig Altay'ın en golcüsü 43 yaşındaki Murat Uluç
Karşıyaka'da 3 isim ihtar çekti Futbol Karşıyaka'da 3 isim ihtar çekti
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Inaki Williams: "Mert Müldür uzaktan savunuyor"
2
Malmö - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
3
Juventus, Manchester City'nin ateşini harladı
4
Paul Scholes: "Kim lan bu Kenan Yıldız!"
5
Mourinho: "Samet'i korumam gerekiyor"
6
Lyon maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük endişe!
7
Ernest Valverde: "Zaman zaman Fenerbahçe daha iyi oynadı"

SON HABERLER