Union Saint-Gilloise, duraklamalarda 3 puan aldı

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Union Saint-Gilloise, Nice'yi konuk etti. Roi Baudouin Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Union Saint-Gilloise'ye galibiyeti getiren golleri 33 ve 90+2'de Franjo Ivanovic kaydetti.
Union Saint-Gilloise, bu galibiyetin ardından puanını 8 yaptı. Nice, 2 puanda kaldı.
Union Saint-Gilloise, gelecek hafta Braga'yı ağırlayacak. Nice, Elfsborg deplasmanına gidecek.
Union Saint-Gilloise'ye galibiyeti getiren golleri 33 ve 90+2'de Franjo Ivanovic kaydetti.
Union Saint-Gilloise, bu galibiyetin ardından puanını 8 yaptı. Nice, 2 puanda kaldı.
Union Saint-Gilloise, gelecek hafta Braga'yı ağırlayacak. Nice, Elfsborg deplasmanına gidecek.