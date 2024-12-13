Union Saint-Gilloise, duraklamalarda 3 puan aldı

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Union Saint-Gilloise, sahasında Nice'yi 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Union Saint-Gilloise, duraklamalarda 3 puan aldı
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12 Aralık 2024 22:55
Son güncelleme 13 Aralık 2024 00:13
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Union Saint-Gilloise, Nice'yi konuk etti. Roi Baudouin Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Union Saint-Gilloise'ye galibiyeti getiren golleri 33 ve 90+2'de Franjo Ivanovic kaydetti.

Union Saint-Gilloise, bu galibiyetin ardından puanını 8 yaptı. Nice, 2 puanda kaldı.

 Union Saint-Gilloise, gelecek hafta Braga'yı ağırlayacak. Nice, Elfsborg deplasmanına gidecek.
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