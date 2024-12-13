Elfsborg, 3 puanı tek golle aldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg, Karabağ'ı sahasında 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Elfsborg, 3 puanı tek golle aldı!
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13 Aralık 2024 00:56
Son güncelleme 13 Aralık 2024 01:01
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Elfsborg, sahasında Karabağ ile karşı karşıya geldi. Boras Arena'daki maçı Elfsborg, 1-0'lık skorla kazandı.

Elfsborg'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Ahmed Qasem attı.

Bu sonucun ardından Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puana yükseldi. Karabağ, 3 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Elfsborg, bu kez Nice'i ağırlayacak. Karabağ, 7. haftada FCSB ile evinde karşılaşacak.

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