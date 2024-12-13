UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Elfsborg, sahasında Karabağ ile karşı karşıya geldi. Boras Arena'daki maçı Elfsborg, 1-0'lık skorla kazandı.
Elfsborg'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Ahmed Qasem attı.
Bu sonucun ardından Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puana yükseldi. Karabağ, 3 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Elfsborg, bu kez Nice'i ağırlayacak. Karabağ, 7. haftada FCSB ile evinde karşılaşacak.
Elfsborg'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Ahmed Qasem attı.
Bu sonucun ardından Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puana yükseldi. Karabağ, 3 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Elfsborg, bu kez Nice'i ağırlayacak. Karabağ, 7. haftada FCSB ile evinde karşılaşacak.