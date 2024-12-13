UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Elfsborg, sahasında Karabağ ile karşı karşıya geldi. Boras Arena'daki maçı Elfsborg, 1-0'lık skorla kazandı.



Elfsborg'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Ahmed Qasem attı.



Bu sonucun ardından Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puana yükseldi. Karabağ, 3 puanda kaldı.



UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Elfsborg, bu kez Nice'i ağırlayacak. Karabağ, 7. haftada FCSB ile evinde karşılaşacak.



