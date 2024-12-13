Dinamo Kiev'in ilk 24 şansı kalmadı

Dinamo Kiev, Real Sociedad'a deplasmanda 3-0 yenildi ve ilk 24 şansını yitiren ilk ve tek takım oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dinamo Kiev'in ilk 24 şansı kalmadı
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13 Aralık 2024 01:10
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Real Sociedad ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Reale Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Sociedad 3-0'lık skorla kazandı.

19. dakikada penaltı kaçıran Oyarzabal, dönüşünde topu tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 24. dakikada Sheraldo Becker farkı 2'ye çıkardı. Oyarzabal, 33. dakikada maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Sociedad, puanını 10'a çıkardı. Sociedad, bir sonraki maçında Lazio'ya konuk olacak.

İLK 24 ŞANSI KALMADI, SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Henüz puanla tanışamayan ve ilk 24'e girme şansını yitiren tek takım olan Dinamo Kiev, bir sonraki maçında Galatasaray ile karşılacak.

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