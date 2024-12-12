Chelsea, rahat kazandı

UEFA Konferans Ligi'nde Chelsea, Astana'yı deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea, rahat kazandı
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12 Aralık 2024 20:21
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Chelsea, Astana deplasmanına konuk oldu. Chelsea, Almaty Ortalyk Stadyumu'ndaki maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Marc Guiu, 18. dakikada Aleksandr Marochkin (kendi kalesine) ve 39. dakikada Renato Veiga attı. Astana'nın tek golü 45. dakikada Marin Tomasov'dan geldi.

Bu sonucun ardından Chelsea, Konferans Ligi'nde 5'te 5 yaptı ve 15 puanla üst turu garantiledi. Astana, 4 puanda kaldı.

Chelsea, Konferans Ligi'nin son haftasında sahasında Shamrock ile karşı karşıya gelecek. Astana, APOEL deplasmanına gidecek.

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