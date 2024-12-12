PAOK - Ferencvaros Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? PAOK - Ferencvaros Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz

PAOK - Ferencvaros maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.



PAOK - FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

PAOK, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında evinde güçlü rakibi Ferencvaros ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.



PAOK - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PAOK, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 12 Aralık Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20:45'te başlayacak.















